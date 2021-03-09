Глава европейского регулятора назвала российскую вакцину "игрой в рулетку": Москва отреагировала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Разработчики российской вакцины против коронавируса “Спутник V” потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом сообщается в официальном аккаунте “Спутника V” в Twitter, пишет УНН.
Детали
“Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих „Спутник V“. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы (вакцины, который начало EMA)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. Создатели “Спутника V” считают, что такие комментарии подрывают доверие к агентству и его экспертизе.
Контекст
Криста Виртумер-Хохе также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. 8 марта в эфире австрийского телеканала ORF ей задали вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение “Спутника V” до разрешения EMA. Виртумер-Хохе рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. “Это в чем-то похоже на русскую рулетку”, — сказала она.
We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021
Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу вакцины “Спутник V” 4 марта. Регулятор проверит препарат на соответствие действующим в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.