Глава європейського регулятора назвала російську вакцину "грою у рулетку": Москва відреагувала

Деталі

“Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA через її негативні коментарі про держави ЄС, безпосередньо тих, хто схвалює „Супутник V“. Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в процес експертизи (вакцини, який розпочало EMA)”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що EMA не допускало подібних заяв ні про яку іншу вакцину проти коронавірусу. Творці “Супутника V” вважають, що такі коментарі підривають довіру до агентства і його експертизи.

Контекст

Кріста Віртумер-Хохе також є представником Австрійського агентства з охорони здоров’я і безпеки харчових продуктів. 8 березня в ефірі австрійського телеканалу ORF їй поставили запитання, чи варто Австрії схвалювати застосування “Супутника V” до рішення EMA. Віртумер-Хохе рекомендувала цього не робити, пославшись на брак даних про вакцину. “Це в чомусь схоже на російську рулетку”, — сказала вона.

Європейське агентство лікарських засобів розпочало експертизу вакцини “Супутник V” 4 березня. Регулятор перевірить препарат на відповідність діючим в Євросоюзі стандартам ефективності, безпеки та якості.