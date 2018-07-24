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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36993 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101462 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123533 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168695 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153208 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не впечатлен угрозами Трампа

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не впечатлен угрозами Трампа

Киев  •  УНН

 • 8208 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что республика в течение своей истории получала и более серьезные угрозы, чем те, что недавно озвучил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД Ирана.

“Мы не впечатлены, мир слышал еще более жесткие угрозы несколько месяцев назад. И иранцы слышали их в течение сорока лет — хотя угрозы были облечены в более культурную форму, — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter. — Нашей стране несколько тысячелетий. Мы видели, как рушатся империи, в том числе и наша собственная”.

Ранее Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Зариф не упомянул об этом в своей публикации. Однако, как и хозяин Белого дома, глава иранского МИД завершил свое сообщение восклицанием: “Будь осторожен!”

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS!

— Javad Zarif (@JZarif) 23 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, во время брифинга президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не обеспокоен, что своими сообщениями в Twitter может обострить напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

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