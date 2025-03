Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не впечатлен угрозами Трампа

“Мы не впечатлены, мир слышал еще более жесткие угрозы несколько месяцев назад. И иранцы слышали их в течение сорока лет — хотя угрозы были облечены в более культурную форму, — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter. — Нашей стране несколько тысячелетий. Мы видели, как рушатся империи, в том числе и наша собственная”.

Ранее Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Зариф не упомянул об этом в своей публикации. Однако, как и хозяин Белого дома, глава иранского МИД завершил свое сообщение восклицанием: “Будь осторожен!”

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS!

— Javad Zarif (@JZarif) 23 липня 2018 р.

Как сообщал УНН, во время брифинга президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не обеспокоен, что своими сообщениями в Twitter может обострить напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.