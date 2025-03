Глава МЗС Ірану заявив, що Тегеран не вражений погрозами Трампа

“Ми не вражені, світ чув ще більш жорсткі погрози кілька місяців тому. І іранці чули їх протягом сорока років — хоча загрози були одягнені в більш культурну форму, — написав глава зовнішньополітичного відомства в Twitter. — Нашій країні кілька тисячоліть. Ми бачили, як рунуються імперії, в тому числі і наша власна”.

Раніше Трамп розмістив в Twitter повідомлення, в якому пригрозив іранському президенту Хасану Роухані серйозними наслідками у разі, якщо той буде загрожувати Вашингтону. Заріф не згадав про це в своїй публікації. Однак, як і господар Білого дому, глава іранського МЗС завершив своє повідомлення вигуком: “Будь обережний!”.

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS!

— Javad Zarif (@JZarif) 23 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, під час брифінгу президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що не переймається тим, що своїми повідомленнями в Twitter може загострити напруженість у відносинах Вашингтона і Тегерана.