Гигантская Суперлуна пройдет мимо Земли на самом близком расстоянии за 60 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В ночь с 13 на 14 ноября Луна в полной фазе приблизится ближе всего к Земле за последние 60 лет. Феномен "суперлуние" случается тогда, когда полнолуние приближается очень близко к орбите Земли, бывает раз в несколько десятилетий, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Отметим, что в ночь с 13 на 14 ноября Луна будет проходить мимо Земли на расстоянии 356 тыс. километров, что является самым близким расстоянием с 1948 года.
Суперлуние будет больше на 30% и ярче на 30%, а диаметр - больше на 14%, чем обычно.
Луна сама по себе всегда движется вокруг Земли в форме эллипса, поэтому бывают периоды, когда она приближаеться к земной поверхности близко. Феномен суперлуние возникает в том случае, когда в момент своего ближайшего прохождения мимо Земли Луна является полной.
Причиной этого феномена является то, что форма по эллипса, которой Луна проходит вокруг Земли, все время меняется из-за гравитационных сил. Когда явление суперлуние совпадает с сильной вытянутостью эллипса, то Луна становится еще больше и еще ярче, потому что в своей полной фазе максимально близко проходит мимо Земли.