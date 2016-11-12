Гігантський Супермісяць пройде повз Землю на найближчій відстані за 60 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У ніч з 13 на 14 листопада Місяць в повній фазі наблизиться найближче до Землі за останні 60 років. Феномен "супермісяця" трапляється тоді, коли повний місяць наближається дуже близько до орбіти Землі, що буває раз в кілька десятиліть, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Зазначимо, що у ніч з 13 на 14 листопада місяць проходитиме повз Землю на відстані 356 кілометрів, що є найближчою відстанню з 1948 року.
Супермісяць буде більшим на 30% та яскравішим на 30%, а діаметр - більше на 14%, ніж зазвичай.
Місяць сам по собі завжди рухається навколо Землі у формі еліпсу, тому бувають періоди, коли він приближається до земної поверхні близько. Феномен Супермісяця виникає у тому випадку, коли у момент свого найближчого проходження повз Землю Місяць є повним.
Причиною цього феномену є те, що форма еліпса, якою Місяць проходить навколо Землі, весь час змінюється через гравітаційні сили. Коли явище Супермісяця збігається з сильною витягнутістю еліпса, то Місяць стає ще більшим і ще яскравішим, бо в своїй повній фазі максимально близько проходить повз Землю.