Гидрометцентр: в Украине будет преобладать дождливая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине 3 ноября, по прогнозам синоптиков, будет преобладать дождливая погода, на севере и в центральных областях осадков не ожидается, сообщает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"3 ноября в Украине небольшой мокрый снег и дождь, на Левобережье умеренные осадки, лишь в северных и большинстве центральных областей днем без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-западный, западный скоростью 7-12 м/с.
В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы ветра, скорость которого составит 15-20 м/с.
Днем столбик термометра достигнет отметки 3-8° тепла, в южной части - 9-14°.