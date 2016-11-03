Гидрометцентр: в Украине будет преобладать дождливая погода

"3 ноября в Украине небольшой мокрый снег и дождь, на Левобережье умеренные осадки, лишь в северных и большинстве центральных областей днем ​​без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный, западный скоростью 7-12 м/с.

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы ветра, скорость которого составит 15-20 м/с.

Днем столбик термометра достигнет отметки 3-8° тепла, в южной части - 9-14°.