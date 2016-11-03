Гідрометцентр: в Україні переважатиме дощова погода
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні 3 листопада, за прогнозами синоптиків, переважатиме дощова погода, на Півночі і в центральних областях опадів не передбачається, повідомляє УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“3 листопада в Україні невеликий мокрий сніг та дощ, на Лівобережжі помірні опади, лише у північних і більшості центральних областей вдень без істотних опадів.”, — йдеться у повідомленні.
Вітер очікується південно-західний, західний швидкістю 7-12 м/с.
У східних, Дніпропетровській і Запорізькій областях можливі пориви вітру, швидкість якого становитиме 15-20 м/с.
Вдень стовпчик термометра сягатиме позначки 3-8° тепла, у південній частині — 9-14°.