Генсеку Совета Европы передали письмо от Р.Сущенко из Лефортово

"Передал Генсеку Совета Европы письмо от Р.Сущенко, присланное из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение политзаключенных должно быть приоритетом СЕ", - написал он.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке.