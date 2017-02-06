Генсеку Совета Европы передали письмо от Р.Сущенко из Лефортово
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба передал Генеральному секретарю Совета Европы письмо от арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом Д.Кулеба написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Передал Генсеку Совета Европы письмо от Р.Сущенко, присланное из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение политзаключенных должно быть приоритетом СЕ", - написал он.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
Как сообщал УНН, ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке.