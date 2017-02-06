Генсеку Ради Європи передали лист від Р.Сущенка з Лефортово
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба передав Генеральному секретарю Ради Європи лист від арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це Д.Кулеба написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Передав Генсеку Ради Європи листа від Р.Сущенка, надісланого з Лефортово. Наголосив, що звільнення політв’язнів має бути пріоритетом РЄ”, — написав він.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці.