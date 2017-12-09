Генсек ООН объявил о выделении средств для оказания помощи девяти странам

Как заявил Гутерриш на конференции по сбору средств для Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF), средства будут выделены на помощь жителям Гаити, Демократической Республики Конго, Доминиканской Республики, Камеруна, Мали, Пакистана, Танзании, Уганды, Филиппин и Эритреи.

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Генсек ООН также призвал страны увеличить объем средств в фонде с 450 млн долларов до 1 млрд долларов, объясняя это ростом гуманитарных потребностей в мире.

Напомним, 6 декабря 2017 в Найроби Ассамблея ООН по окружающей среде, известная как "Парламент окружающей среды" приняла резолюцию "Смягчение последствий и ограничения загрязнения окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами и терроризмом", инициированную Ираком, Норвегией и Украиной.