Генсек ООН объявил о выделении средств для оказания помощи девяти странам

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 67583 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 44413 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106114 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107614 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125252 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105262 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107232 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113048 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117348 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
Генсек ООН объявил о выделении средств для оказания помощи девяти странам

Генсек ООН объявил о выделении средств для оказания помощи девяти странам

Киев  •  УНН

 • 10242 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в пятницу о выделении 100 млн долларов из экстренного фонда всемирной организации на оказание помощи жителям девяти стран, охваченных гуманитарными кризисами. Сообщает УНН со ссылкой на центр новостей ООН.

Как заявил Гутерриш на конференции по сбору средств для Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF), средства будут выделены на помощь жителям Гаити, Демократической Республики Конго, Доминиканской Республики, Камеруна, Мали, Пакистана, Танзании, Уганды, Филиппин и Эритреи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН в 2017 году окажет помощь 2,6 млн украинцев, пострадавших в результате конфликта на Донбассе - И.Геращенко

Генсек ООН также призвал страны увеличить объем средств в фонде с 450 млн долларов до 1 млрд долларов, объясняя это ростом гуманитарных потребностей в мире.

Напомним, 6 декабря 2017 в Найроби Ассамблея ООН по окружающей среде, известная как "Парламент окружающей среды" приняла резолюцию "Смягчение последствий и ограничения загрязнения окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами и терроризмом", инициированную Ираком, Норвегией и Украиной.

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