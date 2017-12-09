Генсек ООН оголосив про виділення коштів для надання допомоги дев'яти країнам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив в п'ятницю про виділення 100 млн доларів з екстреного фонду всесвітньої організації на надання допомоги жителям дев'яти країн, охоплених гуманітарними кризами. Повідомляє УНН з посиланням на центр новин ООН.
Як заявив Гутерріш на конференції зі збору коштів для Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН (CERF), кошти будуть виділені на допомогу жителям Гаїті, Демократичної Республіки Конго, Домініканської Республіки, Камеруну, Малі, Пакистану, Танзанії, Уганди, Філіппін та Еритреї.
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Генсек ООН також закликав країни збільшити обсяг коштів у фонді з 450 млн доларів до 1 млрд доларів, пояснюючи це зростанням гуманітарних потреб в світі.
Нагадаємо, 6 грудня 2017 року у Найробі Асамблея ООН з навколишнього середовища, відома як "Парламент довкілля" ухвалила резолюцію "Пом’якшення наслідків та обмеження забруднення довкілля у районах, вражених збройними конфліктами та тероризмом", ініційовану Іраком, Норвегією та Україною.