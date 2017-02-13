Генсек НАТО осудил запуск баллистической ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск баллистической ракеты КНДР. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте НАТО, передает УНН.
"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года. Эти последовательные провокации и нарушения резолюций Совета безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность", - сказано в заявлении.
Генсек НАТО призвал КНДР "воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и отказаться раз и навсегда от всех своих баллистических ракетных программ", в соответствии с требованиями Совбеза ООН.
"Я призываю КНДР не повышать напряженность дальше и снова присоединиться к конструктивному диалогу с международным сообществом, что заслуживает доверия", - добавил Й.Столтенберг.
Напомним, Северная Корея испытала баллистическую ракету .
Также напомним, что ЕC призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет .