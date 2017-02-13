Генсек НАТО осудил запуск баллистической ракеты КНДР

"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года. Эти последовательные провокации и нарушения резолюций Совета безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность", - сказано в заявлении.

Генсек НАТО призвал КНДР "воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и отказаться раз и навсегда от всех своих баллистических ракетных программ", в соответствии с требованиями Совбеза ООН.

"Я призываю КНДР не повышать напряженность дальше и снова присоединиться к конструктивному диалогу с международным сообществом, что заслуживает доверия", - добавил Й.Столтенберг.

Напомним, Северная Корея испытала баллистическую ракету .

Также напомним, что ЕC призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет .