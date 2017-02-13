Генсек НАТО засудив запуск балістичної ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг засудив запуск балістичної ракети КНДР. Відповідна заява розміщена на офіційному сайті НАТО, передає УНН.
"Я засуджую запуск балістичної ракети КНДР. Це ще одне порушення кількох резолюцій Ради безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року. Ці послідовні провокації і порушення резолюцій Ради безпеки ООН підривають регіональну і міжнародну безпеку", - сказано у заяві.
Генсек НАТО закликав КНДР "утриматися від подальших провокацій, зупинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і відмовитися раз і назавжди від всіх своїх балістичних ракетних програм", відповідно до вимог Радбезу ООН.
"Я закликаю КНДР не підвищувати напруженість далі і знову долучитися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством, що заслуговує довіри", - додав Й.Столтенберг.
Нагадаємо, Північна Корея випробувала балістичну ракету.
Також нагадаємо, що ЄС закликав КНДР припинити випробування балістичних ракет.