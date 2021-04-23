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Генпрокурор Нидерландов подтвердил решение суда: Россия должна выплатить экс-акционерам ЮКОСа больше 50 млрд долларов

Генпрокурор Нидерландов подтвердил решение суда: Россия должна выплатить экс-акционерам ЮКОСа больше 50 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 19703 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Решение о выплате РФ более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа должно остаться в силе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заключении генпрокурора Нидерландов Пола Власа, опубликованном на сайте Верховного суда страны, пишет УНН.

Детали

По мнению генпрокурора, вынесенный апелляционным судом Гааги вердикт о восстановлении в силе арбитражных решений, обязывающих РФ выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, “является правильным с юридической точки зрения”. Кроме того, он признал сами арбитражные решения “достаточно мотивированными”.

“С учетом этого генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить (поданную РФ) кассационную жалобу и оставить в силе решение апелляционного суда”, — говорится в документе.

Дата вынесения решения Верховным судом остается неизвестной и будет оглашена позже. Заключение генерального прокурора является независимой рекомендацией, которую судьи могут как принять во внимание, так и проигнорировать. Стороны получат возможность направить суду свои соображения относительно этого заключения генпрокурора.

История дела

Ранее российская сторона представила свою позицию, в соответствии с которой арбитражные решения о выплате более 50 млрд долларов должны быть отменены, так же как и вердикт апелляционного суда Гааги, восстановившего эти арбитражные решения после отмены окружным судом Гааги. Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. В свою очередь адвокаты бывших акционеров ЮКОСа заявили о необходимости сохранения в силе решения апелляционного суда Гааги.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция — апелляционный суд Гааги — в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более 50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Аннексия Крыма и её влияние на процесс

Апелляционный суд Гааги, который обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, при принятии решения опирался в том числе на так называемый “Договор о принятии Крыма в состав РФ”.

Акционеры ЮКОСа, требуя от России компенсации через суд в Гааге, ссылались на статью № 26 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет “безусловное согласие” сторон на передачу спора в международный арбитраж. Россия настаивала, что не ратифицировала ДЭХ, применяла его временно и только в той части, которая не противоречила российскому законодательству. Статья № 26 якобы вступала в противоречие с законами РФ и не применялась.

Суд не поддержал позицию России и заключил, что после подписания и до ратификации ДЭХ страна должна была либо временно применять договор целиком, либо сделать специальное заявление об отказе от применения. Россия такое заявление не сделала.

Суд отметил, что Россия в ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если некоторые их положения противоречили законодательству РФ. Одним из примеров суд назвал так называемый “Договор о принятии Крыма в состав РФ”, который номинально используется в качестве оправдания аннексии. Он действовал с момента подписания, а не ратификации. При этом, по мнению суда Гааги, положения договора отклонялись от российских законов, так как устанавливали новые государственные границы.

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