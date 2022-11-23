Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой росатома создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Стамбуле генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с главой российской корпорации "росатом" алексеем лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.
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"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором росатома алексеем лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине, и срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты", – говорится в сообщении.
IAEA Director General @rafaelmgrossi met Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev в Estambul в настоящее время, для консультаций на регулярных аспектах связанных с безопасностью в #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.—IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) November 23, 2022
Напомним
МАГАТЭ приняло резолюцию по прекращению российских ударов по энергообъектам Украины.