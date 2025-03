Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой росатома создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Цитата

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором росатома алексеем лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине, и срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты", – говорится в сообщении.

IAEA Director General @rafaelmgrossi met Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev в Estambul в настоящее время, для консультаций на регулярных аспектах связанных с безопасностью в #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.

—IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) November 23, 2022

Напомним

МАГАТЭ приняло резолюцию по прекращению российских ударов по энергообъектам Украины.