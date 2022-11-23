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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой росатома создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Стамбуле генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с главой российской корпорации "росатом" алексеем лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Цитата

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором росатома алексеем лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине, и срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты", – говорится в сообщении.

IAEA Director General @rafaelmgrossi met Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev в Estambul в настоящее время, для консультаций на регулярных аспектах связанных с безопасностью в #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.

—IAEA - International Atomic Energy Agency  (@iaeaorg) November 23, 2022

Напомним

МАГАТЭ приняло резолюцию по прекращению российских ударов по энергообъектам Украины.

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