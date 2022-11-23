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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Гендиректор МАГАТЕ обговорив із главою росатому створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ обговорив із главою росатому створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Київ • УНН

 • 349158 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Стамбулі генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі обговорив з очільником російської корпорації "росатом" олексієм ліхачовим створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter МАГАТЕ.

Цитата

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором росатому олексієм ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, та термінового створення зони ядерної безпеки та захисту", – ідеться у повідомленні.

IAEA Director General @rafaelmgrossi met a Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev in Istanbul today, for consultations on operational aspects related to safety at #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.

— IAEA - International Atomic Energy Agency  (@iaeaorg) November 23, 2022

Нагадаємо

МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо припинення російських ударів по енергооб'єктах України. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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