Гендиректор МАГАТЕ обговорив із главою росатому створення зони безпеки навколо ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Стамбулі генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі обговорив з очільником російської корпорації "росатом" олексієм ліхачовим створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter МАГАТЕ.
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"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором росатому олексієм ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, та термінового створення зони ядерної безпеки та захисту", – ідеться у повідомленні.
IAEA Director General @rafaelmgrossi met a Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev in Istanbul today, for consultations on operational aspects related to safety at #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) November 23, 2022
Нагадаємо
МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо припинення російських ударів по енергооб'єктах України.