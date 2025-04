Гендиректор МАГАТЕ обговорив із главою росатому створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Цитата

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором росатому олексієм ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, та термінового створення зони ядерної безпеки та захисту", – ідеться у повідомленні.

IAEA Director General @rafaelmgrossi met a Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev in Istanbul today, for consultations on operational aspects related to safety at #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.

— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) November 23, 2022

Нагадаємо

МАГАТЕ ухвалило резолюцію щодо припинення російських ударів по енергооб'єктах України.