Гемодиализные центры откроют в трех городах Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Кировоградской области проводится работа по созданию диализных центров в Кропивницком , Александрии и Малая Виска. Последний планируется открыть в январе 2017 года. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте здравоохранения Кировоградской ОГА.
"Больные с хронической почечной недостаточностью Кировоградской области получают заместительную почечную терапию (гемодиализ) на базе отделения интенсивной терапии и экстракорпоральных методов детоксикации областной больницы. Отделение оснащено 17 современными аппаратами искусственной почки ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в департаменте отметили, что лечение больных проводится в 3 смены 6 дней в неделю. В настоящее время лечение получают 127 больных. Идет работа по созданию гемодиализных центров.
"Проводится работа по созданию диализных центров в городах Кропивницкий, Александрия, Малая Виска. Открытие диализного центра в городе Малая Виска планируется в январе 2017 года ", - сообщили в департаменте.
Напомним, как сообщал УНН, все больницы столицы полностью обеспечены гемодиализными расходниками .
Также в больницах начали процедуру замены старых аппаратов "искусственная почка" на новые .
Новое оборудование поставят от фирм "Бакстер", "B.Braun", "Фрезениус", и "Нипро".
Также напомним, более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах устарели .
Как сообщал УНН, пациентов Львовщины с трансплантированной почкой обеспечат лекарствами до конца года .