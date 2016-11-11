Гемодіалізні центри відкриють у трьох містах на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Кіровоградщині проводиться робота по створенню діалізних центрів у Кропивницькому, Олександрії та Мала Виска. Останній планується відкрити у січні 2017 року. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті охорони здоров’я Кіровоградської ОДА.
“Хворі з хронічною нирковою недостатністю Кіровоградської області отримують замісну ниркову терапію ( гемодіаліз) на базі відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації обласної лікарні. Відділення оснащено 17 сучасними апаратами штучної нирки”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, у департаменті зазначили, що лікування хворих проводиться у 3 зміни 6 днів на тиждень. На даний час лікування отримують 127 хворих. Іде робота по створенню гемодіаліз них центрів.
“Проводиться робота по створенню діаліз них центрів у містах Кропивницький, Олександрії, Мала Виска. Відкриття діалізного центру у місті Мала Виска планується у січні 2017 року”, — повідомили у департаменті.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, усі лікарні столиці повністю забезпечені гемодіалізними розхідниками.
Також у лікарнях Києва розпочали процедуру заміни старих апаратів “штучна нирка” на нові.
Нове обладнання поставлять від фірм “Бакстер”, "B.Braun","Фрезеніус“, і “Ніпро”.
Також нагадаємо, більше 70% апаратів “штучна нирка” в столичних лікарнях є застарілими.
Як повідомляв УНН, пацієнтів Львівщини з трансплантованою ниркою забезпечать ліками до кінця року.