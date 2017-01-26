"Газпром" в очередной раз нарушил условия транзитного контракта по давлению - "Укртрансгаз"

"Как сообщает центральный диспетчерский департамент украинского оператора газотранспортной системы, ПАО" Газпром "не выдерживает контрактное давление на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составило всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условия ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укртрансгаз" уже заявлял о проблемах с давлением на российских ГИС .