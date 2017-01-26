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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Газпром" в очередной раз нарушил условия транзитного контракта по давлению - "Укртрансгаз"

"Газпром" в очередной раз нарушил условия транзитного контракта по давлению - "Укртрансгаз"

Киев • УНН

 • 9378 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Российский "Газпром" не выдерживает контрактное давление газа на российской пограничной ГИС "Суджа", в четверг утром в сторону Украины давление было на 2% ниже контрактных условий. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.

"Как сообщает центральный диспетчерский департамент украинского оператора газотранспортной системы, ПАО" Газпром "не выдерживает контрактное давление на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составило всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условия ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укртрансгаз" уже заявлял о проблемах с давлением на российских ГИС .

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