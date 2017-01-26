"Газпром" вчергове порушив умови транзитного контракту щодо тиску - "Укртрансгаз"

"Як повідомляє центральний диспетчерський департамент українського оператора газотранспортної системи, ВАТ "Газпром" не витримує контрактний тиск на російській прикордонній ГВС Суджа, де станом на 6 ранку за київським часом, тиск в сторону України становив лише 58,8 атмосфери, що на 2% нижче за контрактні умови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укртрансгаз" уже заявляв про проблеми з тиском на російських ГВС.