"Газпром" вчергове порушив умови транзитного контракту щодо тиску - "Укртрансгаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російський "Газпром" не витримує контрактний тиск газу на російській прикордонній ГВС "Суджа", у четвер зранку в сторону України тиск був на 2% нижче за контрактні умови. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"Як повідомляє центральний диспетчерський департамент українського оператора газотранспортної системи, ВАТ "Газпром" не витримує контрактний тиск на російській прикордонній ГВС Суджа, де станом на 6 ранку за київським часом, тиск в сторону України становив лише 58,8 атмосфери, що на 2% нижче за контрактні умови", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Укртрансгаз" уже заявляв про проблеми з тиском на російських ГВС.