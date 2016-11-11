Г.Зубко обсудил с вице-президентом ЕИБ приоритеты сотрудничества

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, 69 проектов в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины", финансируемой ЕИБ, подписаны Минрегионом и конечными получателями из Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей, остается подписание Министерства финансов. При этом, в следующие три месяца будут отобраны остальные проекты - те, что в первую очередь важны для Донбасса.

Г.Зубко также сообщил, что в рамках другого общего с ЕИБ проекта по развитию муниципальной инфраструктуры важными направлениями сотрудничества станут энергоэффективность и обращение с твердыми бытовыми отходами.

"Рассматриваем возможность внедрения в Украине проекта, который был реализован в Румынии и Бухаресте, - восстановление и модернизация жилых кварталов, включая не только жилые дома, но и инфраструктуру вокруг. Перспективы сотрудничества с МФО открывает и реформа децентрализации. Сейчас идет отработка стратегии развития каждой территориальной общины, планирование бюджетов и привлечение средств. Общины четко определяют энергоэффективность и обращение с бытовыми отходами как приоритетные направления для дальнейшего сотрудничества с МФО", - добавил вице-премьер-министр.