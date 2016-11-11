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15 марта, 19:03 • 111391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155668 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109022 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103653 просмотра

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Г.Зубко обсудил с вице-президентом ЕИБ приоритеты сотрудничества

Г.Зубко обсудил с вице-президентом ЕИБ приоритеты сотрудничества

Киев • УНН

 • 10217 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Геннадий Зубко и Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак определили приоритеты дальнейшего сотрудничества в рамках финансирования ЕИБ развития инфраструктуры в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минрегиона.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, 69 проектов в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины", финансируемой ЕИБ, подписаны Минрегионом и конечными получателями из Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей, остается подписание Министерства финансов. При этом, в следующие три месяца будут отобраны остальные проекты - те, что в первую очередь важны для Донбасса.

Г.Зубко также сообщил, что в рамках другого общего с ЕИБ проекта по развитию муниципальной инфраструктуры важными направлениями сотрудничества станут энергоэффективность и обращение с твердыми бытовыми отходами.

"Рассматриваем возможность внедрения в Украине проекта, который был реализован в Румынии и Бухаресте, - восстановление и модернизация жилых кварталов, включая не только жилые дома, но и инфраструктуру вокруг. Перспективы сотрудничества с МФО открывает и реформа децентрализации. Сейчас идет отработка стратегии развития каждой территориальной общины, планирование бюджетов и привлечение средств. Общины четко определяют энергоэффективность и обращение с бытовыми отходами как приоритетные направления для дальнейшего сотрудничества с МФО", - добавил вице-премьер-министр.

 

Украинские Национальные Новости

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