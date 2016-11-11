Г.Зубко обговорив з віце-президентом ЄІБ пріоритети співпраці

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19293 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 37349 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64294 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135405 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198767 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190355 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211188 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196806 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152144 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152933 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122641 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33735 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74298 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52891 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31007 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477713 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315273 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377664 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489378 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122641 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183127 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125988 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160917 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184105 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Г.Зубко обговорив з віце-президентом ЄІБ пріоритети співпраці

Г.Зубко обговорив з віце-президентом ЄІБ пріоритети співпраці

Київ • УНН

 • 10219 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Геннадій Зубко та Віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак визначили пріоритети подальшої співпраці в рамках фінансування ЄІБ розвитку інфраструктури в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіону.

За словами Віце-прем’єр-міністра — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, 69 проектів в рамках “Надзвичайної кредитної програми для відновлення України”, що фінансується ЄІБ, підписані Мінрегіоном та кінцевими отримувачами з Донецької, Луганської, Харьківської, Запорізької, Дніпропетровської областей, залишається підписання від Міністерства фінансів. При цьому, у наступні три місяці будуть відібрані решта проектів — тих, що в першу чергу, важливі для Донбасу.

Г.Зубко також повідомив, що в рамках іншого спільного з ЄІБ проекту щодо розвитку муніципальної інфраструктури важливими напрямами співпраці стануть енергоефективність та поводження з твердими побутовими відходами.

“Розглядаємо можливість впровадження в Україні проекту, який був реалізований у Румунії та Бухаресті, — відновлення та модернізація житлових кварталів, включаючи не тільки житлові будинки, а й інфраструктуру навколо. Перспективи співпраці з МФО відкриває і реформа децентралізації. Зараз триває відпрацювання стратегій розвитку кожної територіальної громади, планування бюджетів та залучення коштів. Громади чітко визначають енергоефективність та поводження з побутовими відходами як пріоритетні напрямки для подальшої співпраці з МФО”, — додав Віце-прем’єр-міністр.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59