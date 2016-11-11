Г.Зубко обговорив з віце-президентом ЄІБ пріоритети співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Геннадій Зубко та Віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак визначили пріоритети подальшої співпраці в рамках фінансування ЄІБ розвитку інфраструктури в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіону.
За словами Віце-прем’єр-міністра — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, 69 проектів в рамках “Надзвичайної кредитної програми для відновлення України”, що фінансується ЄІБ, підписані Мінрегіоном та кінцевими отримувачами з Донецької, Луганської, Харьківської, Запорізької, Дніпропетровської областей, залишається підписання від Міністерства фінансів. При цьому, у наступні три місяці будуть відібрані решта проектів — тих, що в першу чергу, важливі для Донбасу.
Г.Зубко також повідомив, що в рамках іншого спільного з ЄІБ проекту щодо розвитку муніципальної інфраструктури важливими напрямами співпраці стануть енергоефективність та поводження з твердими побутовими відходами.
“Розглядаємо можливість впровадження в Україні проекту, який був реалізований у Румунії та Бухаресті, — відновлення та модернізація житлових кварталів, включаючи не тільки житлові будинки, а й інфраструктуру навколо. Перспективи співпраці з МФО відкриває і реформа децентралізації. Зараз триває відпрацювання стратегій розвитку кожної територіальної громади, планування бюджетів та залучення коштів. Громади чітко визначають енергоефективність та поводження з побутовими відходами як пріоритетні напрямки для подальшої співпраці з МФО”, — додав Віце-прем’єр-міністр.