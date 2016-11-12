Г.Зубко приказал главам ОГА не выезжать из областей на время непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Главы ОГА должны в течение непогоды находиться на территории областей, которыми они руководят и должны обеспечить круглосуточную деятельность оперативных штабов по противодействию чрезвычайным ситуациям вследствие ожидаемой непогоды. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
"Главы ОГА, где объявлено штормовое предупреждение, должны в рамках межрегионального сотрудничества обеспечить координацию с подразделениями Укравтодора и ГосЧС. Важно привлечь достаточное количество техники и групп спасателей для обеспечения магистральных проездов и возможной эвакуации людей из участков с затрудненным проездом", - отметил Г.Зубко.
"Соответствующие подразделения должны быть готовы максимально быстро оказать необходимую помощь людям, которые могут пострадать в результате нарушения энергоснабжения или заторов на трассах", - предупредил Г.Зубко.
По сообщению Укргидрометцентра, с 13 ноября в нескольких областях Украины: Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая объявлено штормовое предупреждение, которое связано с сильным ветром, налипание мокрого снега и понижением температуры, которое может привести к осложнению функционирования систем жизнеобеспечения.