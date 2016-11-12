Г.Зубко наказав головам ОДА не виїжджати з областей на час негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голови ОДА мають впродовж негоди перебувати на території областей, якими вони керують і мають забезпечити цілодобову діяльність оперативних штабів з протидії надзвичайним ситуаціям внаслідок очікуваної негоди. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
“Голови ОДА, де оголошено штормове попередження, мають у рамках міжрегіонального співробітництва забезпечити координацію з підрозділами Укравтодору та ДСНС. Важливо залучити достатню кількість техніки і груп рятувальників для забезпечення магістральних проїздів і можливої евакуації людей з ділянок із ускладненим проїздом”, - зазначив Г.Зубко.
“Відповідні підрозділи мають бути готовими максимально швидко надати необхідну допомогу людям, які можуть постраждати внаслідок порушення енергопостачання чи заторів на трасах”, — попередив Г.Зубко.
За повідомленням Укргідрометцентру, з 13 листопада у декількох областях України: Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька оголошено штормове попередження, яке пов’язано з сильним вітром, налипанням мокрого снігу та пониженням температури, яке може призвести до ускладнення функціонування систем життєзабезпечення.