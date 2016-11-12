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Г.Москаль пригласил в Закарпатье Р.Насирова и Х.Деканоидзе для разговора с "пересечниками"

Киев • УНН

 • 14340 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Закарпатская ОГА направила письма председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову и руководителю Национальной полиции Украины Хатии Деканоизде с просьбой приехать в Закарпатье для переговоров с "пересечниками". Соответствующее заявление председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля обнародовала сегодня, 12 ноября, пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.

"Мы неоднократно обращали внимание Государственной фискальной службы и Верховной Рады Украины на проблему "пересечки" (пользование гражданами Украины автомобилями с иностранной регистрацией). Норма в Таможенном кодексе, которая позволяет нашим гражданам ввозить на территорию Украины автомобили с иностранной регистрацией только с целью транзита, - это полный маразм. Если чиновники не могут понять, что человек возвращается домой, а не едет через Украину транзитом, то возникают вопросы относительно их компетенции. Мы направили письма председателю ГФС господину Насирову и председателю Национального полиции госпоже Деканоидзе с просьбой приехать в Закарпатье лично или прислать своих заместителей и объяснить "пересечникам", что они граждане Украины, а не транзитники в собственной стране. Проблему "пересечки", которые актуальны не только для Закарпатья, необходимо решать на уровне центральных органов власти, а не отстраняться от нее. И то, что Насиров и Деканоидзе никак не отреагировали на наши письма, указывает или на невладение ними ситуацией, или на обычную трусость, - говорится в заявлении Г.Москаля.

Напомним, на Закарпатье в рамках акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией были заблокированы подъезды к пункту пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе, а также пункт пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией.

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