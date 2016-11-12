Г.Москаль запросив на Закарпаття Р.Насірова та Х.Деканоідзе для розмови з "пересічниками"

"Ми неодноразово звертали увагу Державної фіскальної служби та Верховної ради України на проблему «пересічки» (користування громадянами України автомобілями з іноземною реєстрацією). Норма у Митному кодексі, яка дозволяє нашим громадянам ввозити на територію України автомобілі з іноземною реєстрацією тільки з метою транзиту, – це повний маразм. Якщо високопосадовці не можуть зрозуміти, що людина повертається додому, а не їде через Україну транзитом, то виникають питання щодо їх компетенції. Ми направили листи голові ДФС пану Насірову та голові Національної поліції пані Деканоідзе з проханням приїхати на Закарпаття особисто або прислати своїх заступників і пояснити «пересічникам», що вони громадяни України, а не транзитники у власній країні. Проблему «пересічки», яка актуальна не тільки для Закарпаття, необхідно вирішувати на рівні центральних органів влади, а не відсторонюватися від неї. І те, що Насіров і Деканоідзе ніяк не відреагували на наші листи, вказує або на неволодіння ними ситуацією, або на звичайне боягузтво, – йдеться у заяві Г.Москаля.

Нагадаємо, на Закарпатті у рамках акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією було заблоковано під′їзд до пункту пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні, а також пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною.