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Г.Москаль запросив на Закарпаття Р.Насірова та Х.Деканоідзе для розмови з "пересічниками"

Г.Москаль запросив на Закарпаття Р.Насірова та Х.Деканоідзе для розмови з "пересічниками"

Київ • УНН

 • 14341 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Закарпатська ОДА направила листи голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та керівнику Національної поліції України Хатії Деканоізде із проханням приїхати на Закарпаття для переговорів із “пересічниками”. Відповідну заяву голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля оприлюднила сьогодні, 12 листопада, прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.

"Ми неодноразово звертали увагу Державної фіскальної служби та Верховної ради України на проблему «пересічки» (користування громадянами України автомобілями з іноземною реєстрацією). Норма у Митному кодексі, яка дозволяє нашим громадянам ввозити на територію України автомобілі з іноземною реєстрацією тільки з метою транзиту, – це повний маразм. Якщо високопосадовці не можуть зрозуміти, що людина повертається додому, а не їде через Україну транзитом, то виникають питання щодо їх компетенції. Ми направили листи голові ДФС пану Насірову та голові Національної поліції пані Деканоідзе з проханням приїхати на Закарпаття особисто або прислати своїх заступників і пояснити «пересічникам», що вони громадяни України, а не транзитники у власній країні. Проблему «пересічки», яка актуальна не тільки для Закарпаття, необхідно вирішувати на рівні центральних органів влади, а не відсторонюватися від неї. І те, що Насіров і Деканоідзе ніяк не відреагували на наші листи, вказує або на неволодіння ними ситуацією, або на звичайне боягузтво, – йдеться у заяві Г.Москаля.

Нагадаємо, на Закарпатті у рамках акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією було заблоковано під′їзд до пункту пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні, а також пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною.

Українські Національні Новини

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