Г.Москаль попросил В.Гройсмана открыть дополнительный пункт пропуска на границе с Венгрией

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15 марта, 19:03 • 114218 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163800 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136288 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128897 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111997 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104988 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101083 просмотра

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УЖГОРОД-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль направил письмо Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой включить вопрос об открытии пункта пропуска Великая Паладь (Виноградовский район, Закарпатская область, Украина) - Нодьгодош (Венгрия) в повестку дня предстоящей встречи премьер министров двух стран. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.

Еще 28 марта 2013 года в Будапеште премьер-министры Украины и Венгрии подписали Декларацию намерений по комплексному развитию автодорожных пунктов пропуска государственной границы между двумя странами. Декларация предусматривала, в частности, открытие до 31 декабря 2014 года пункта пропуска Великая Паладь (Виноградовский район, Закарпатская область, Украина) - Нодьгодош (Венгрия).

"Открытие нового КПП не требует больших финансовых затрат. Пятикилометровый отрезок дороги, ведущей к будущему КПП, мы можем отремонтировать за средства местных бюджетов. Однако принципиальное решение об открытии нового пункта пропуска можно принять только на межправительственном уровне. Поэтому я направил письмо Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой включить этот вопрос в повестку дня предстоящей встречи премьер-министров двух стран ", - комментирует ситуацию Г.Москаль.

Напомним, что 24-25 ноября состоится официальный визит в Будапешт делегации Украины во главе с Премьер-министром Украины В. Гройсманом.

Как ранее  сообщал УНН, 26 октября жители требовали открытия нового пункта пропуска с Венгрией на Закарпатье.

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