Г.Москаль попросил В.Гройсмана открыть дополнительный пункт пропуска на границе с Венгрией

Еще 28 марта 2013 года в Будапеште премьер-министры Украины и Венгрии подписали Декларацию намерений по комплексному развитию автодорожных пунктов пропуска государственной границы между двумя странами. Декларация предусматривала, в частности, открытие до 31 декабря 2014 года пункта пропуска Великая Паладь (Виноградовский район, Закарпатская область, Украина) - Нодьгодош (Венгрия).

"Открытие нового КПП не требует больших финансовых затрат. Пятикилометровый отрезок дороги, ведущей к будущему КПП, мы можем отремонтировать за средства местных бюджетов. Однако принципиальное решение об открытии нового пункта пропуска можно принять только на межправительственном уровне. Поэтому я направил письмо Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой включить этот вопрос в повестку дня предстоящей встречи премьер-министров двух стран ", - комментирует ситуацию Г.Москаль.

Напомним, что 24-25 ноября состоится официальный визит в Будапешт делегации Украины во главе с Премьер-министром Украины В. Гройсманом.

Как ранее сообщал УНН, 26 октября жители требовали открытия нового пункта пропуска с Венгрией на Закарпатье.