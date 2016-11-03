Г.Москаль попросив В.Гройсмана відкрити додатковий пункт пропуск на кордоні з Угорщиною
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив листа Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману з проханням включити питання про відкриття пункту пропуску Велика Паладь (Виноградівський район, Закарпатська область, Україна) — Нодьгодош (Угорщина) у порядок денний майбутньої зустрічі прем’єр-міністрів двох країн. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
Ще 28 березня 2013 р. у Будапешті прем’єр-міністри України та Угорщини підписали Декларацію намірів щодо комплексного розвитку автодорожніх пунктів перетину державного кордону між двома країнами. Декларація передбачала, зокрема, відкриття до 31 грудня 2014 р. пункту пропуску Велика Паладь (Виноградівський район, Закарпатська область, Україна) — Нодьгодовш (Угорщина).
“Відкриття нового КПП не потребує великих фінансових затрат. П’ятикілометровий відрізок дороги, що веде до майбутнього КПП, ми можемо відремонтувати за кошти місцевих бюджетів. Однак принципове рішення про відкриття нового пункту пропуску можна прийняти тільки на міжурядовому рівні. Тому я направив листа Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману з проханням включити це питання в порядок денний майбутньої зустрічі прем’єр-міністрів двох країн”, — коментує ситуацію Г.Москаль.
Нагадаємо, що 24-25 листопада відбудеться офіційний візит до Будапешта делегації України на чолі з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом.
Як раніше повідомляв УНН, 26 жовтня селяни вимагали відкриття нового пункту пропуску з Угорщиною на Закарпатті.