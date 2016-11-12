Г.Москаль попросил Р.Насирова провести расследование по фактам контрабанды на таможенных постах Закарпатья
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль направил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову письмо с просьбой провести силами ГФС, а также силовиков Румынии и Словакии, служебные расследования по фактам контрабанды крупных партий сигарет через таможенные посты на Закарпатье. Такую информацию сегодня, 12 ноября, обнародовала пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.
Причиной обращения Г.Москаля к председателю ГФС стали факты обнаружения контрабандных товаров на территории соседних Словакии и Румынии. Так, по сообщению пресс-службы Закарпатской ОГА, 10 ноября пограничная полиция Румынии обнаружила 12 пакетов с сигаретами, незаконно переправленных из Украины через таможенный пост "Солотвино". А 11 ноября таможенники Словакии возле г. Михаловце (город недалеко от границы с Украиной) арестовали около 500 тыс. пачек контрабандных сигарет и фальсифицированный алкоголь.
"Очевидно, сигареты были перемещены в Словакию через таможенный пост "Ужгород", - говорится в сообщении.
В связи с этим Г.Москаль считает необходимым провести служебные расследования и выяснить, при каких обстоятельствах и при каких изменениях таможенников стали возможны незаконные перемещения товаров.
"Закарпатскую таможню сейчас полностью контролирует "файта" (семья - ред.) из Государственной фискальной службы. Поэтому ответственность за все, что происходит на таможенных постах, ложится на ГФС. Очень надеемся, что эти факты не останутся без жесткого реагирования со стороны руководства фискальной службы. Иначе напрашивается закономерный вывод, что контрабанда, количество которой значительно возросло за последние недели, "крышуется" самими таможенниками", - заявляет Г. Москаль.
Как ранее сообщал УНН, Г.Москаль пригласил в Закарпатье Р.Насирова и Х.Деканоидзе для разговора с "пересечниками" .