Г.Москаль попросив Р.Насірова провести розслідування щодо фактів контрабанди на митних постах Закарпаття

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19269 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 37313 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64280 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135395 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198759 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190353 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211186 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196805 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152144 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152933 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122629 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33713 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74288 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52877 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 30975 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477700 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315264 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377658 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489371 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122629 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183124 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125985 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160915 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184103 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Г.Москаль попросив Р.Насірова провести розслідування щодо фактів контрабанди на митних постах Закарпаття

Г.Москаль попросив Р.Насірова провести розслідування щодо фактів контрабанди на митних постах Закарпаття

Київ • УНН

 • 11200 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову листа з проханням провести силами ДФС, а також силовиків Румунії та Словаччини, службові розслідування щодо фактів контрабанди крупних партій сигарет через митні пости на Закарпатті. Таку інформацію сьогодні, 12 листопада, оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.

Передумовою звернення Г.Москаля до голови ДФС стали факти виявлення контрабандних товарів на території сусідніх Словаччини та Румунії. Так, за повідомленням прес-служби Закарпатської ОДА, 10 листопада прикордонна поліція Румунії виявила 12 пакунків із сигаретами, незаконно переправлених з України через митний пост “Солотвино”. А 11 листопада митники Словаччини біля м.Міхаловце (місто поблизу кордону з Україною) арештували близько 500 тис. пачок контрабандних сигарет і фальсифікований алкоголь.

“Очевидно, сигарети були переміщені в Словаччину через митний пост “Ужгород”, — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Г.Москаль вважає за необхідне провести службові розслідування і з’ясувати, за яких обставин і при яких змінах митників стали можливі незаконні переміщення товарів.

“Закарпатську митницю зараз повністю контролює „файта“ (родина — ред.) з Державної фіскальної служби. Тому відповідальність за все, що коїться на митних постах, лягає на ДФС. Дуже сподіваємося, що вказані факти не залишаться без жорсткого реагування з боку керівництва фіскальної служби. В іншому разі напрошується закономірний висновок, що контрабанда, кількість якої значно зросла за останні тижні, „дахується“ самими митниками”, — заявляє Г. Москаль.

Як раніше повідомляв УНН, Г.Москаль запросив на Закарпаття Р.Насірова та Х.Деканоідзе для розмови з “пересічниками”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59