Г.Москаль попросив Р.Насірова провести розслідування щодо фактів контрабанди на митних постах Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову листа з проханням провести силами ДФС, а також силовиків Румунії та Словаччини, службові розслідування щодо фактів контрабанди крупних партій сигарет через митні пости на Закарпатті. Таку інформацію сьогодні, 12 листопада, оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.
Передумовою звернення Г.Москаля до голови ДФС стали факти виявлення контрабандних товарів на території сусідніх Словаччини та Румунії. Так, за повідомленням прес-служби Закарпатської ОДА, 10 листопада прикордонна поліція Румунії виявила 12 пакунків із сигаретами, незаконно переправлених з України через митний пост “Солотвино”. А 11 листопада митники Словаччини біля м.Міхаловце (місто поблизу кордону з Україною) арештували близько 500 тис. пачок контрабандних сигарет і фальсифікований алкоголь.
“Очевидно, сигарети були переміщені в Словаччину через митний пост “Ужгород”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим Г.Москаль вважає за необхідне провести службові розслідування і з’ясувати, за яких обставин і при яких змінах митників стали можливі незаконні переміщення товарів.
“Закарпатську митницю зараз повністю контролює „файта“ (родина — ред.) з Державної фіскальної служби. Тому відповідальність за все, що коїться на митних постах, лягає на ДФС. Дуже сподіваємося, що вказані факти не залишаться без жорсткого реагування з боку керівництва фіскальної служби. В іншому разі напрошується закономірний висновок, що контрабанда, кількість якої значно зросла за останні тижні, „дахується“ самими митниками”, — заявляє Г. Москаль.
Як раніше повідомляв УНН, Г.Москаль запросив на Закарпаття Р.Насірова та Х.Деканоідзе для розмови з “пересічниками”.