Футбольная ассоциация на Волыни обеспечивает доставку продуктов льготным категориям граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ассоциация футбола Волынской области поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации футбола.
Так, ассоциация организовала подвоз автотранспортом АФВ работников государственных организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона во время действия карантина.
"Совместно с координационным центром по борьбе с заболеванием Луцкого городского совета осуществляется доставка продуктовых наборов льготным категориям граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах", - информируют в УАФ.
Кроме того, областная ассоциация футбола предоставила финансовую помощь благотворительной миссии "Надежда" Волынской областной клинической больницы.
Инициативу УАФ по поддержке ветеранов футбола поддержали также в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Луганской, Ровенской, Львовской и Полтавской областных ассоциациях, а также в Ассоциации футбола автономной республики Крым и Ассоциации ветеранов футбола Украины.
Как писал УНН, воспитанники семи детских домов Львовской области получили медсредства индивидуальной защиты от региональной футбольной ассоциации.