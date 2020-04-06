Футбольна асоціація на Волині забезпечує доставку продуктів пільговим категоріям громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Асоціація футболу Волинської області підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Української асоціації футболу.
Так, асоціація організувала підвіз автотранспортом АФВ працівників державних організацій, які забезпечують життєдіяльність регіону під час дії карантину.
"Спільно з координаційним центром по боротьбі із захворюванням Луцької міської ради здійснюється доставка продуктових наборів пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах", - інформують в УАФ.
Крім того, обласна асоціація футболу надала фінансову допомогу благодійній місії "Надія" Волинської обласної клінічної лікарні.
Ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській, Луганській, Рівненській, Львівській та Полтавській обласних асоціаціях, а також в Асоціації футболу Автономної республіки Крим та Асоціації ветеранів футболу України.
Як писав УНН, вихованці семи дитбудинків Львівщини отримали медзасоби індивідуального захисту від регіональної футбольної асоціації.