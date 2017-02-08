Функции НАПК могут передать НАБУ - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Функции Национальной агентства по предотвращению коррупции могут передать Национальному антикоррупционному бюро. Об этом журналистам сообщил народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, передает корреспондент УНН.
"Насколько мне известно, такой вариант рассматривается (о передаче функций НАПК НАБУ - ред.). Это подследственность НАБУ", - отметил депутат.
Он также не исключил переформатирования НАПК.
Как сообщал УНН, НАПК и НАБУ разработали проект Меморандума о сотрудничестве и обмене информацией.