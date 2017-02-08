Функции НАПК могут передать НАБУ - нардеп

"Насколько мне известно, такой вариант рассматривается (о передаче функций НАПК НАБУ - ред.). Это подследственность НАБУ", - отметил депутат.

Он также не исключил переформатирования НАПК.

Как сообщал УНН, НАПК и НАБУ разработали проект Меморандума о сотрудничестве и обмене информацией.