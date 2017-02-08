Функції НАЗК можуть передати НАБУ — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Функції Національній агенції щодо запобігання корупції можуть передати Національному антикорупційному бюро. Про це журналістам повідомив народний депутат з "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм, передає кореспондент УНН.
“Наскільки мені відомо, такий варіант розглядається (щодо передачі функцій НАЗК НАБУ - ред.). Це підслідність НАБУ”, — зазначив депутат.
Він також не виключив переформатування НАЗК.
Як повідомляв УНН, НАЗК та НАБУ напрацювали проект Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією.