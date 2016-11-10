ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму новых "украинских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Задержанных подозревают в подготовке диверсий на военных объектах в Крыму.
"Федеральной службой безопасности РФ 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", - сообщили в ФСБ РФ.
В ФСБ РФ сообщили, что у задержанных изъяты "взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".
Указано, что в настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.