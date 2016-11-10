ФСБ РФ заявила про затримання в Криму нових "українських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму "членів диверсійно-терористичної групи української розвідки", передає УНН з посиланням на ТАСС.
Затриманих підозрюють у підготовці диверсій на військових об'єктах у Криму.
"Федеральною службою безпеки РФ 9 листопада 2016 року в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України, які планували вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим", - повідомили у ФСБ РФ.
У ФСБ РФ повідомили, що у затриманих вилучено "вибухові пристрої великої потужності, зброю і боєприпаси, засоби спеціального зв'язку та інші речові докази їх злочинної діяльності, в тому числі карти-схеми об'єктів передбачуваних диверсій".
Вказано, що наразі вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають, додали у відомстві.