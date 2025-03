Fox: редакции нескольких радиостанций Вашингтона эвакуировали из-за подозрительной посылки

По его данным, эвакуация в здании в районе метро Friendship Heights, где расположены офисы консервативной радиостанции WMAL и некоторых других, проведена в 16:13 по местному времени (23:13 по Киеву). В настоящее время район ЧП оцеплен полицией.

“Подозрительная посылка получена редакцией WMAL. Полиция и пожарные прибыли на место”, — сообщила радиостанция в Twitter.

“Несмотря на то, что посылка не была похожа на те, которые мы видели в последние несколько дней, некоторое сходство все же было. Полиция округа Колумбия изучила ее и немедленно дала команду эвакуировать всех из здания”, — сообщил один из ведущих WMAL.

К настоящему моменту в США обнаружены десять самодельных взрывных устройств, направленных восьми адресатам. Ими стали актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, экс-министр юстиции Эрик Холдер, член Палаты представителей Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния) и бывший вице-президент США Джозеф Байден. Все они известны либеральными взглядами и критикой президента Дональда Трампа.

Suspicious package received at WMAL. Building evacuated. Police and fire are on scene. We’ll be back with you live as soon as we can, but for now enjoy our “Best of WMAL” programming on WMAL. pic.twitter.com/1tMm0sGO02

— WMAL News (@wmalnews) 25 жовтня 2018 р.

Как сообщал УНН, в ФБР заявили, что порошок в обнаруженной в Нью-Йорке бомбе не представлял угрозы.