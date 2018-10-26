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Fox: редакції декількох радіостанцій Вашингтона евакуювали через підозрілу посилку

Fox: редакції декількох радіостанцій Вашингтона евакуювали через підозрілу посилку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Редакції декількох радіостанцій евакуйовані в четвер з офісної будівлі на північному заході Вашингтона через повідомлення про підозрілу посилку. Про це повідомляє телеканал Fox News, передає УНН.

За його даними, евакуація в будівлі в районі метро Friendship Heights, де розташовані офіси консервативної радіостанції WMAL і деяких інших, проведена о 16:13 за місцевим часом (23:13 за Києвом). В даний час район НП оточений поліцією.

“Підозріла посилка отримана редакцією WMAL. Поліція і пожежники прибули на місце”, — повідомила радіостанція в Twitter.

“Не дивлячись на те, що посилка не була схожа на ті, які ми бачили в останні кілька днів, деяка схожість все ж була. Поліція округу Колумбія вивчила її і негайно дала команду евакуювати всіх з будівлі”, — повідомив один з ведучих WMAL.

До теперішнього моменту в США виявлені десять саморобних вибухових пристроїв, спрямованих восьми адресатам. Ними стали актор Роберт Де Ніро, фінансист Джордж Сорос, колишній держсекретар США Хілларі Клінтон, екс-президент Барак Обама, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, екс-міністр юстиції Ерік Холдер, член Палати представників Максін Уотерс (демократ від штату Каліфорнія) і колишній віце-президент США Джозеф Байден. Всі вони відомі ліберальними поглядами і критикою президента Дональда Трампа.

Suspicious package received at WMAL. Building evacuated. Police and fire are on scene. We’ll be back with you live as soon as we can, but for now enjoy our “Best of WMAL” programming on WMAL. pic.twitter.com/1tMm0sGO02

— WMAL News (@wmalnews) 25 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНН, у ФБР заявили, що порошок у виявленій в Нью-Йорку бомбі не становив загрози.

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