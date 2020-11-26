ФК "Динамо" установил клубный антирекорд в матчах Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По итогам матча "Динамо" против "Барселоны" (0:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов был установлен антирекорд со стороны киевской команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
“Динамо” потерпело седьмое домашнее поражение в Лиге/Кубке чемпионов, которое оказалось для “динамовцев” крупнейшим на своем поле в этом турнире.
Кроме того, только второй раз в еврокубках “Динамо” проигрывает именно со счетом 0:4, а впервые это произошло 7 ноября 2007 года в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов против “Манчестер Юнайтед”.
Добавим, киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В “Динамо”, как и у “Ференцвароша” — по 1 очку, “Барселона” набрала 12 очков, “Ювентус” — 9.