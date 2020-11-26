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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26423 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84352 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102173 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118217 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152786 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200323 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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ФК "Динамо" установил клубный антирекорд в матчах Лиги чемпионов

ФК "Динамо" установил клубный антирекорд в матчах Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 13847 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По итогам матча "Динамо" против "Барселоны" (0:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов был установлен антирекорд со стороны киевской команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

“Динамо” потерпело седьмое домашнее поражение в Лиге/Кубке чемпионов, которое оказалось для “динамовцев” крупнейшим на своем поле в этом турнире.

Кроме того, только второй раз в еврокубках “Динамо” проигрывает именно со счетом 0:4, а впервые это произошло 7 ноября 2007 года в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов против “Манчестер Юнайтед”.

Добавим, киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В “Динамо”, как и у “Ференцвароша” — по 1 очку, “Барселона” набрала 12 очков, “Ювентус” — 9.

Украинские Национальные Новости

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