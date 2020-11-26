ФК "Динамо" встановив клубний антирекорд в матчах Ліги чемпіонів

“Динамо” зазнало сьоме домашнє поразка в Лізі/Кубку чемпіонів, яке виявилося для “динамівців” найбільшим на своєму полі в цьому турнірі.

Крім того, тільки вдруге в єврокубках “Динамо” програє саме з рахунком 0:4, а вперше це сталося 7 листопада 2007 року в гостьовому матчі групового турніру Ліги чемпіонів проти “Манчестер Юнайтед”.

Додамо, кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У “Динамо”, як і у “Ференцвароша” — по 1 очку, “Барселона” набрала 12 очок, “Ювентус” — 9.