ФК "Динамо" встановив клубний антирекорд в матчах Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За підсумками поєдинку "Динамо" проти "Барселони" (0:4) в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів був встановлений антирекорд збоку київської команди, передає УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
“Динамо” зазнало сьоме домашнє поразка в Лізі/Кубку чемпіонів, яке виявилося для “динамівців” найбільшим на своєму полі в цьому турнірі.
Крім того, тільки вдруге в єврокубках “Динамо” програє саме з рахунком 0:4, а вперше це сталося 7 листопада 2007 року в гостьовому матчі групового турніру Ліги чемпіонів проти “Манчестер Юнайтед”.
Додамо, кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У “Динамо”, як і у “Ференцвароша” — по 1 очку, “Барселона” набрала 12 очок, “Ювентус” — 9.