Информация о якобы распространении лихорадки Денге в Украине - очередной фейк врага. Украина не входит в список стран, где зафиксированы случаи заболевания инфекционной болезнью в этом году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает УНН.

В сети распространяется дезинформация о распространении лихорадки Денге в Украине. Фактчекеры VoxCheck изучили фейк, который распространяет враг в телеграмм каналах. Как оказалось, они перекрутили слова украинского врача-инфекциониста, которая в личном блоге рассказала о симптомах лихорадки Денге - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве также указали, что основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары aedes albopictus - «тигровые комары». По данным ВОЗ, Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории.

По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более 10 млн случаев с начала года. Как отметили в Минздраве, Украины среди этих стран нет.

Напомним

В апреле сообщалось, что жена посла Украины в Бразилии Андрея Мельника заболела лихорадкой Денге. Этой опасной болезнью также заразился сотрудник посольства с женой.

Справочно

Лихорадка Денге - острая инфекционная болезнь. Инкубационный период длится 3-15 дней. Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных). Саму лихорадку наблюдают у всех больных, температура тела быстро повышается до 39-40°C.