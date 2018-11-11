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Facebook решил запатентовать систему поиска друзей на основании перемещений пользователей

Facebook решил запатентовать систему поиска друзей на основании перемещений пользователей

Киев  •  УНН

 • 19115 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Компания Facebook хочет запатентовать систему добавления в друзья в своей одноименной социальной сети на основании перемещения пользователей, сообщает УНН со ссылкой на FoxNews.

Среди критериев отбора — когда у пользователей были встречи и как долго они продолжались.

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Патент предлагает использовать различные устройства для анализа движения пользователей, чтобы увидеть, перемещаются два человека одной и той же схеме. Таким образом, если компания воплотит свою идею в жизнь, у вас в друзьях может появиться сосед по автобусу. В Facebook заявили, что указанные в патенте технологии не обязательно будут реализованы.

Как ранее информировал УНН, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл журналистам The Washington Post и The Guardian информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. Согласно его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информацию страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

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В марте текущего года компания Facebook оказалась в центре громкого скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей. Информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем блокнот Cambridge Analytica был заблокирован.

Компания Cambridge Analytica была основана на “трех китах”: психологический поведенческий анализ, основанный на “модели океана”; изучение Big Data (система анализа “следа”, который оставляет любой пользователь в соц. сетях и Интернете) таргетированная реклама (узнав о пользователе все, изучив его преимущества, ознакомившись с его данным, ему отправляется адресное послание с той информацией, которую он отреагирует должным образом).

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В материале The New York Times утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ появлялись информация о возможных связях данной компании с российскими фирмами “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Агентство интернет-исследований”, которым были предъявлены обвинения в рамках расследования вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.

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