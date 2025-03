Facebook ведет переговоры с банками для соединения счетов клиентов с Messenger

В Facebook отметили, что пользователи финансовых компаний, таких как PayPal (PYPL.O), Citibank (CN) и American Express (AXP.N), могут связать свои финансовые счета с Facebook Messenger и общаться через него с представителем службы поддержки клиентов, пишет издание.

По информации Wall Street Journal, Facebook обратился к банкам с просьбой предоставить подробную финансовую информацию о своих клиентах, включая карточные операции и остатки на счетах.

Пресс-секретарь Facebook заявила, что компания может видеть некоторую финансовую информацию от таких пользователей, если они дали согласие, но не использует ее для “рекламы или чего-то другого”.

“Мы не используем такую ​​информацию, за исключением создания благоприятных условий для этих случаев (обслуживание клиентов). Важной частью этих партнерских отношений является сохранение персональной информации в безопасности”, - говорится в сообщении Facebook.

В отчете журнала сообщается, что за прошлый год компания Facebook призвала банковские учреждения JPMorgan Chase (JPM.N), Wells Fargo & Co (WFC.N), Citigroup Inc (CN) и US Bancorp (USB.N) обсудить потенциальные предложения, которые она может разместить для их клиентов в Facebook Messenger.

“Идея заключается в том, что переписка с банком в мессенджере может быть лучшей, чем ожидания на телефонной линии”, — сказали в компании.

Как сообщал УНН, в воскресенье произошел масштабный сбой в работе Instagram, Twitter, Facebook и WhatsАpp.