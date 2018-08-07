Facebook ведет переговоры с банками для соединения счетов клиентов с Messenger
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Компания Facebook Inc (FB.O) в понедельник объявила о том, что ведет переговоры по углублению связей с банками и финансовыми учреждениями, заявив, что это может помочь компаниям улучшить обслуживание своих клиентов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В Facebook отметили, что пользователи финансовых компаний, таких как PayPal (PYPL.O), Citibank (CN) и American Express (AXP.N), могут связать свои финансовые счета с Facebook Messenger и общаться через него с представителем службы поддержки клиентов, пишет издание.
По информации Wall Street Journal, Facebook обратился к банкам с просьбой предоставить подробную финансовую информацию о своих клиентах, включая карточные операции и остатки на счетах.
Пресс-секретарь Facebook заявила, что компания может видеть некоторую финансовую информацию от таких пользователей, если они дали согласие, но не использует ее для “рекламы или чего-то другого”.
“Мы не используем такую информацию, за исключением создания благоприятных условий для этих случаев (обслуживание клиентов). Важной частью этих партнерских отношений является сохранение персональной информации в безопасности”, - говорится в сообщении Facebook.
В отчете журнала сообщается, что за прошлый год компания Facebook призвала банковские учреждения JPMorgan Chase (JPM.N), Wells Fargo & Co (WFC.N), Citigroup Inc (CN) и US Bancorp (USB.N) обсудить потенциальные предложения, которые она может разместить для их клиентов в Facebook Messenger.
“Идея заключается в том, что переписка с банком в мессенджере может быть лучшей, чем ожидания на телефонной линии”, — сказали в компании.
Как сообщал УНН, в воскресенье произошел масштабный сбой в работе Instagram, Twitter, Facebook и WhatsАpp.