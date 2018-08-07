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Facebook веде переговори з банками щодо поєднання рахунків клієнтів з Messenger

Facebook веде переговори з банками щодо поєднання рахунків клієнтів з Messenger

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Компанія Facebook Inc (FB.O) у понеділок оголосила про те, що веде переговори стосовно поглиблення зв'язків з банками та фінансовими установами, заявивши, що це може допомогти компаніям поліпшити обслуговування своїх клієнтів, передає УНН з посиланням на Reuters.

У Facebook зазначили, що користувачі фінансових компаній, таких як PayPal (PYPL.O), Citibank (C.N) і American Express (AXP.N), можуть пов’язати свої фінансові рахунки з Facebook Messenger та спілкуватися через нього з представником служби підтримки клієнтів, пише видання.

За інформацією Wall Street Journal, Facebook звернувся до банків з проханням надати детальну фінансову інформацію про своїх клієнтів, включаючи карткові операції та залишки на рахунках.

Прес-секретар Facebook заявила, що компанія може бачити деяку фінансову інформацію від таких користувачів, якщо вони дали згоду, але не використовує її для “реклами чи чогось іншого”.

“Ми не використовуємо таку інформацію, за винятком створення сприятливих умов для цих випадків (обслуговування клієнтів). Важливою частиною цих партнерських відносин є збереження персональної інформації в безпеці”, — йдеться в повідомленні Facebook.

У звіті журналу повідомляється, що за минулий рік компанія Facebook закликала банківські установи JPMorgan Chase (JPM.N), Wells Fargo&Co (WFC.N), Citigroup Inc (CN) та US Bancorp (USB.N) обговорити потенційні пропозиції, які вона може розмістити для їхніх клієнтів у Facebook Messenger.

“Ідея полягає в тому, що листування з банком у мессенджері може бути кращим, ніж очікування на телефонній лінії”, — сказали в компанії.

Як повідомляв УНН, у неділю стався масштабний збій у роботі Instagram, Twitter, Facebook та WhatsАpp.

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