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15 марта, 19:03 • 109624 просмотра

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Facebook по ошибке сообщил о смерти М.Цукерберга и других пользователей

Facebook по ошибке сообщил о смерти М.Цукерберга и других пользователей

Киев • УНН

 • 13595 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Социальная сеть Facebook по ошибке сообщила о смерти нескольких сотен своих пользователей, среди которых и основатель сети Марк Цукерберг, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Из-за технической ошибки даже на личной странице основателя Facebook на время появилось сообщение, что владелец страницы недавно умер.

Позже пользователям пришлось писать объяснение, что сообщение об их смерти является ошибочным.

Руководство Facebook извинилось за ошибку.

"Нам очень жаль, что это произошло. Это была ужасная ошибка, она уже исправлена", - заявил представитель сети.

"Это была настолько тяжелая неделя для Америки, что Facebook решил, что мы умерли", - написал один из пользователей, ошибочно объявленный умершим.

Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире. Ее месячная аудитория превышает 1,7 млрд пользователей.

В 2015 году сеть предложила так называемые "мемориальные страницы", где можно было бы делиться воспоминаниями об умершем.

Альтернативой для пользователей является уничтожение аккаунта после их смерти.

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