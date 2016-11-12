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Facebook помилково повідомив про смерть М.Цукерберга та інших користувачів

Facebook помилково повідомив про смерть М.Цукерберга та інших користувачів

Київ • УНН

 • 13595 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Cоціальна мережа Facebook помилково повідомила про смерть кількох сотень своїх користувачів, серед яких і засновник мережі Марк Цукерберг, передає УНН з посиланням на ВВС.

Через технічну помилку навіть на особистій сторінці засновника Facebook на певний час з'явилося повідомлення, що власник сторінки нещодавно помер.

Пізніше користувачам довелося писати пояснення, що повідомлення про їхню смерть є помилковим.

Керівництво Facebook вибачилося за помилку.

"Нам дуже шкода, що це сталося. Це була жахлива помилка, її вже виправлено", - заявив представник мережі.

"Це був настільки важкий тиждень для Америки, що Facebook вирішив, що ми померли", - написав один із користувачів, помилково оголошений померлим.

Facebook - найбільша соціальна мережа у світі. Її місячна аудиторія перевищує 1,7 млрд користувачів.

У 2015 році мережа запропонувала так звані "меморіальні сторінки", де можна було б ділитися спогадами про померлого.

Альтернативою для користувачів є знищення акаунту після їхньої смерті.

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