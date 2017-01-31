Эвакуация в Авдеевке проводится по мере необходимости - пресс-офицер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В настоящее время обстановка в Авдеевке остается сложной, эвакуация проходит по мере необходимости, проводятся спасательно-поисковые работы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Владимир Лазарев.
"Эвакуация проводится по мере необходимости. Сейчас я только знаю по поводу того, что идут спасательно-поисковые работы, оказывается первая медицинская помощь и восстановление, насколько это возможно, инфраструктуры, то есть электро-, газо- и водоснабжения", - сказал он.
По его словам, на эту минуту представители местных органов власти, органов военно-гражданского сотрудничества, военные медики и спасатели делают все возможное, чтобы эту ситуацию улучшить, оказать помощь и восстановить то, что можно восстановить. Он также напомнил, что ожидается прекращение огня на 7:00.
"Сейчас на 10:00 запланировано якобы прекращение огня, режим тишины. Будем смотреть, как он будет соблюдаться российской стороной", - отметил он.
Как сообщал УНН, к аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлечено 230 человек.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.