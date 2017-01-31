Евакуація в Авдіївці проводиться у міру необхідності - прес-офіцер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Наразі обстановка в Авдіївці залишається складною, евакуація проходить у міру необхідності, проводяться рятувально-пошукові роботи. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-офіцер оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” Володимир Лазарєв.
“Евакуація проводиться по мірі необхідності. Наразі я тільки обізнаний з приводу того, що йдуть рятувально-пошукові роботи, надається перша медична допомога і відновлення, наскільки це можливо, інфраструктури, тобто електро-, газо- та водопостачання”, — сказав він.
За його словами, на цю хвилину представники місцевих органів влади, органів військово-цивільного співробітництва, військові медики та рятувальники роблять усе можливе, щоб цю ситуацію поліпшити, надати допомогу і відновити те, що можна відновити. Він також нагадав, що очікується припинення вогню на сім годин.
“Наразі на 10 годину заплановано начебто припинення вогню, режим тиші. Будемо дивитись, як він буде дотримуватись російською стороною”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, до аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучено 230 осіб.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.