Этносы Намибии подали иск на правительство ФРГ через геноцид
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Представители двух африканских народностей гереро и нама подали в суд на правительство ФРГ и потребовали финансовых компенсаций в связи с колониальными преступлениями столетней давности, передает УНН со ссылкой на DW.
Представители двух африканских народностей гереро и нама, проживающих на территории современной Намибии, подали в суд на правительство ФРГ и потребовали финансовой компенсации в связи с массовыми убийствами членов местных племен колониальными войсками на территории немецкого протектората - Германской Юго-Западной Африки - в период с 1904 по 1908 годы.
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Соответствующее заявление подано в федеральный окружной суд Нью-Йорка в пятницу, 6 января.
В МИД Германии уже отреагировали на сообщения об иске. Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что в немецкой власти достаточно оснований для того, чтобы не вести прямой диалог с представителями указанных народностей. "Мы ведем переговоры на уровне правительств, при этом не исключаем организации гражданского общества", - подчеркнул он.
Официальный Берлин впервые охарактеризовал уничтожение войсками кайзеровской Германии племен гереро и нама как геноцид в 2014 году.
На территории Германской Юго-Западной Африки кайзеровскими войсками было убито от 75 до 100 тыс. представителей этих народностей.